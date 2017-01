El Barça afina la seva posada a punt contra un fluix Las Palmas

El Barça sembla anar afinant la seva posada a punt en aquest inici del 2017 i ahir va golejar sense pietat (5-0), en un bon partit, un fluix Las Palmas, que va donar massa facilitats a un rival que ni tan sols va treure el seu equip de gala. Aquesta vegada, les rotacions de Luis Enrique van funcionar a la perfecció. El tècnic asturià va deixar a la grada Piqué i Sergi Roberto, i a la banqueta, Iniesta i Neymar, però el Barça no va acusar les seves il·lustres absències a l'onze i va sortir com una bala des de l'arrencada del matx.

Com si la classificació copera li hagués aixecat l'ànim o reportat una dosi extra d'autoestima lliguera, va aparèixer un Barça poc vist aquesta temporada: un equip més fresc, molt més estable en el seu joc i més afinat en la combinació. Segurament va ajudar que Luis Suárez marqués l'1-0 abans d'arribar al quart d'hora, en rematar sense pensar-s'ho una assistència d'André Gomes. I que Las Palmas sigui un rival que destaca pel bon tracte a la pilota, pel seu joc alegre i ofensiu i no pel seu futbol de contenció. El conjunt de Quique Setién va donar excessives facilitats al Barça, li va regalar massa jugades de transició amb evitables pèrdues de pilota. I, a més, amb prou feines va inquietar Ter Stegen. A la primera meitat, ho va fer amb una rematada acrobàtica de Boateng i un xut llunyà des de la frontal de Jonathan Vieira, els dos desviats. La seva proposta estètica no va venir acompanyada de poder ofensiu i el Barcelona va gaudir campant a pler ja en la primera part. Especialment André Gomes, que, a més d'assistir en el gol, va tenir dues ocasions clares per estrenar el seu compte realitzador com a blaugrana, però el portuguès no va estar encertat i no va materialitzar les jugades, i continua així amb la boira i dubtes que l'envolten.



Un altre rècord

Messi, sempre Messi, va ser capaç de portar de cap tota la defensa canària, de fabricar jugades impossibles del no-res i de convertir Javi Varas en un dels destacats de la nit, en fer-lo volar en un llançament de falta o posar a prova els seus reflexos en un mà a mà que el porter visitant va enviar a córner. El Barça de la primera part es va assemblar, això sí, al d'aquesta temporada en la seva falta d'eficàcia rematadora. Però fins i tot això va corregir a la segona meitat. Al quart d'hora de la represa, Messi, Luis Suárez i Arda ja havien posat el 4-0 en el marcador. El primer només va haver d'empènyer, en la línia de gol, una pilota rebutjada per Varas, marcant, d'aquesta manera, el primer gol contra l'equip canari, contra el qual s'ha batut en tres duels, i convertint-lo en el 35è equip de la lliga al qual marca l'argentí, igualant el rècord de Raúl. Només el Jerez (2 partits), Cadis i Múrcia (1 partits cadascú) s'han lliurat de rebre un gol de Messi.

Suárez va anotar el tercer d'un precís xut creuat i Arda, en recollir un altre rebuig de Varas en un nou xut del punta uruguaià.



Els suplents es reivindiquen

Darrere de gairebé totes aquestes jugades hi havia un hiperactiu Rafinha, que ahir va fer un bon partit com a interior i només li va faltar el premi del gol. Els canaris van arribar un parell de vegades més a la segona part, en un cop de cap forçat i un xut innocent, tots dos de Boateng, el seu jugador més destacat, però cada vegada més baix d'ànim i més lent en el replegament, va seguir patint d'allò més darrere. I el cinquè de la tarda va arribar, a deu minuts del final, en una exhibició de desplegament físic del rehabilitat Aleix Vidal, que va conduir una pilota des del centre del camp i va combinar amb Alcácer, que li va tornar de la millor manera perquè afusellés Javi Varas. Així, el lateral de Puigpelat es reivindicava davant la seva complicada situació i marcava el seu primer gol amb la samarreta del Barça. Un gol que el Camp Nou i els seus companys van celebrar enèrgicament i amb devoció.