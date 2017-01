El Chelsea es consolida amb un triomf al camp del campió

El Chelsea va aconseguir una convincent victòria al camp de l'encara campió de la lliga anglesa, un Leicester que se situa cinc punts per sobre de la zona de descens i que és a anys llum de la formació que va aconseguir el títol la temporada passada. Els londinencs van guanyar per 0-3. El gran protagonista va ser el lateral esquerre Marcos Alonso, autor dels dos primers gols, un a cada meitat. El canari Pedro va reblar el resultat en un partit que venia marcat per l'absència de Diego Costa, que sembla que s'ha barallat amb el tècnic, Antonio Conte, perquè podria tenir la intenció d'anar a la lliga xinesa.



Avantatge estable

La victòria del Chelsea li permet mantenir set punts d'avantatge respecte d'un llançat Tottenham. L'equip de Mauricio Pochettino, que va ser el millor durant les jornades nadalenques, amb tres victòries en tres partits, va seguir el mateix ritme i va derrotar amb una gran solvència el West Bromwich Albion (4-0). Harry Kane va anotar tres dels gols dels Spurs i el segon, en ordre cronològic, va ser marcat pel defensa McAuley en pròpia porteria.

Un punt darrere del Tottenham hi ha l'Arsenal, que ahir va derrotar amb més gols que joc un Swansea que sembla que va de cap en direcció a la segona categoria. Giroud va fer el primer gol, aleshores Cork i Naughton van superar el seu propi porter i Alexis Sánchez va anotar el quart i definitiu 0-4.

En la resta de partits d'ahir, va destacar el triomf del Hull City sobre el Bournemouth (3-1), que comprimeix molt la zona baixa. Els tigers són tercers per la cua, amb un punt d'avantatge sobre el Swansea i el Sunderland, que ahir va perdre per 1-3 contra l'Stoke City a casa i estan empatats amb el Crystal Palace, que va perdre per 3-0 al camp del West Ham. A més, Burnley, 1-Southampton, 0 i Watford, 0-Middlesbrough, 0.



Dos plats forts

La jornada anglesa es tancarà avui amb els dos partits més interessants. A dos quarts de tres, l'Everton rep el Manchester City de Pep Guardiola, que empataria amb el Tottenham en cas de triomf. Finalment, a les cinc de la tarda, el clàssic del futbol anglès es disputarà a Old Trafford. El United-Liverpool pot deixar els reds a cinc punts del liderat i els red devils, a deu, en cas de triomf.