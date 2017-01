Un Espanyol amb moltes baixes vol assaltar Mestalla i fer més gran la ferida del València

L'Espanyol té una nova oportunitat per seguir sumant punts com a visitant, ja que aquest migdia (12 hores) visita un València que es troba immers en una greu crisi esportiva i institucional i només és un punt per sobre de la zona de descens a Segona Divisió.

El conjunt espanyolista intentarà trencar la mala ratxa a Mestalla, on fa deu anys que no gua-nya, però tindrà un gran inconvenient: les baixes. Pablo Piatti, ex del València, no pot jugar per contracte, mentre que Pape Diop es troba disputant la Copa d'Àfrica amb la selecció del Senegal. Víctor Sánchez i Felipe Caicedo tenen molèsties físiques i Leo Baptistao segueix al marge de l'equip.

D'altra banda, Quique Sánchez Flores recupera el porter Diego López, que es va estar tres setmanes de baixa per una ferida a l'altura de la ròtula dreta, i per completar la convocatòria va haver de citar alguns homes del planter.

En la roda de premsa prèvia al duel, Sánchez Flores va declarar que «serà un partit molt complex i que haurem de saber llegir-lo tan bé com puguem».