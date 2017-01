Un Espanyol sense intensitat cau a València

El València va aconseguir una patida victòria (2-1) davant un Espanyol al que li va faltar intensitat. Amb el triomf, el València aconsegueix respirar després d'una ratxa de resultats adversos amb l'obtenció de tres punts fonamentals per allunyar-se de la zona de descens.

L'equip local va estar molt posat en el partit des de l'inici, va saber aprofitar dos de les seves escasses oportunitats i va aconseguir la victòria, tot i que li va tocar patir en els minuts finals després del gol visitant.

L'Espanyol, per la seva banda, no va fer un bon partit, encara que per moments va controlar al València i tan sols al final, amb el seu gol, va donar sensacions positives.

El València es va mostrar com un equip compacte a l'inici del partit i es va aproximar amb freqüència i gràcies a jugades elaborades a la porteria d'un Espanyol que no podia donar-li rèplica i que podia haver encaixat l'1-0 en un xut de Carlos Soler que David López va salvar sobre la línia de gol.

Fruit del domini local i del seu joc de combinacions va ser l'1-0, marcat per Montoya a passada de Nani després d'una bona jugada col·lectiva poc després del primer quart d'hora de partit.

Solament després del gol es va deixar anar una mica l'Espanyol, encara que sense aproximar-se a la porteria de Diego Alves. Va ser una fase curta del joc, ja que a partir de la mitja hora, el València va recuperar el control tot i que sense arribar a la porteria del conjunt català.

Un xut d'Álvaro Vázquez sense perill als 32 minuts es va convertir en l'única rematada de l'equip de Quique Sánchez Flores abans del descans.

El partit va mantenir la mateixa línia al començament del segon temps, però els locals van veure quatre cartolines grogues en cinc minuts i van aflorar els nervis davant un Espanyol que es veia obligat a millorar per trobar el gol de l'empat.

El partit havia deixat de tenir al València com a dominador i es va anivellar a mitjans del primer període. Encara que es jugava a bon ritme, cap dels dos equips s'aproximava amb perill a la porteria rival, fins que en una falta va arribar el 2-0.

Parejo va llançar i Diego López va parar quan la pilota ja havia passat la línia de meta, però Santi Mins va rematar de cap i va donar al València l'avantatge al marcador.

A partir d'aquest moment, l'Espanyol va tractar de ser més ofensiu i el València de controlar la pilota a força de possessions el més llargues possibles i de ralentir el ritme del partit.

L'Espanyol es va posar en el partit en una acció aïllada a la sortida d'un córner a cinc minuts de final, quan David López va batre a Alves, que prèviament havia fet una gran parada.

Al final, el València va aconseguir una victòria imprescindible i l'Espanyol va desaprofitar l'oportunitat de sumar davant un rival amb molts dubtes.