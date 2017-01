Gaitán dóna els tres punts a un Atlètic gris davant el Betis

Un gol de l'argentí Nicolás Gaitán en el minut 8 va evitar una altra decepció de l'Atlètic de Madrid, desdibuixat tot el partit, encomanat a aquest gol, a algun contraatac i a la nul·litat rematadora del Betis per sumar tres punts al Vicente Calderón, mentre recompon una versió més propera al seu nivell.

El resultat va ser indubtablement el millor per a l'equip blanc i vermell, que té una ratxa a la Lliga de molts més punts, nou de nou possibles, que de joc, ple de dubtes. Els matalassers van jugar de nou al ritme que li va marcar el seu adversari, un Betis al qual va sobrar domini de la pilota i li va faltar eficàcia, tota la que va tenir l'Atlètic. Perquè no hi ha moltes diferències entre l'Atlètic de novembre i desembre, el que va sumar més derrotes que victòries a la Lliga, i l'actual, però sí que hi ha una de fonamental: l'efectivitat a dalt. Si abans la primera ocasió del xoc, gairebé sempre seva, anava fora, ara és gol. Amb tot el que suposa això per a l'equip matalasser, com ahir contra el Betis, amb el gol al minut 8 de l'argentí Nicolás Gaitán que va marcar amb l'esquerra llançant-se a terra per connectar un refús fallit de Ryan Donk. A partir d'aquí, l'Atlètic va alternar alguna estoneta de domini i bones combinacions amb estones sense aquest control que exercia sobre el seu adversari, ja fos amb la pilota o sense, mentre el conjunt sevillà va moure la pilota, amb Dani Ceballos al comandament de les operacions, i Rubén Castro, que va intentar insistentment el tir sense èxit , ja que tots els seus llançaments van anar centrats i sense perill.