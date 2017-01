L'Avià no reacciona i topa amb l'eficàcia del Ripollet

L'Avià va acumular una nova derrota, aquest cop contra el Ripollet, un rival de la zona mitja baixa de la taula classificatòria. El partit va tenir alternatives, moltes imprecisions sobretot del bàndol local i va acabar decidint-se gràcies a un gol del visitant Touray a pilota aturada, quan el matx ja arribava al tram final.

Semblava que les coses anirien bé quan al minut 5 del partit el defensa local Marc Torres aprofitava una errada del porter Llavaria per marcar l'1-0, però gairebé a la jugada següent el Ripollet empatava gràcies a una acció precedida d'una errada de la defensa local. El partit va entrar en una dinàmica d'alternances i imprecisions de totes dues bandes. Els de Pablo Becerril intentaven obtenir el domini del partit, però no se'n sortien.

A la segona meitat les tornes no van canviar gaire, tot i que l'Avià va incrementar la pressió, sense crear perill a la porteria de Llavaria. El Ripollet, per la seva banda, es mostrava sòlid en defensa però també bastant inoperant en accions defensives. Quedava ben clar que, tal com estava el partit, una pilota aturada podia ser decisiva. L'acció va arribar en una centrada rematada pel visitant Touray, que feia l'1-2 definitiu.

El tram final de l'enfrontament va ser un atac i gol constant dels homes de Becerril, però sense crear cap ocasió clara a la porteria vallesana. Amb aquesta derrota l'Avià s'acosta perillosament a la zona de descens.