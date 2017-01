L'Igualada Calaf Grup fa els deures i ja és als quarts de final de la CERS

L'Igualada Calaf Grup va complir el tràmit en el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa de la CERS i va tornar a derrotar el Remscheid. L'eliminatòria ja havia quedat sentenciada amb l'11-1 del partit d'anada. Els alemanys van començar el partit amb certa empenta i Streider marcava l'1-0, però aquesta acció va quedar en una anècdota davant la ràpida reacció del conjunt arlequinat.

Dani López feia l'1-1 i al 14 Francesc Bargalló feia el segon amb una rematada que entrava per l'escaire. Abans del descans Bars feia el tercer gol dels arlequinats. A la segona meitat el domini dels homes de Ferran López va seguir sent molt clar i Sergi Pla feia l'1-4 al minut 27 i el marcador va anar-se ampliant fins al 3-6 final. El Remscheid és un equip bastant ofensiu però mancat de molta intensitat i amb una defensa poc articulada. La diferència que tenia l'Igualada oferia una certa tranquil·litat per afrontar el tram final de l'enfrontament. El clar resultat va fer que a la segona meitat jugués el porter suplent Bernat Camps. La victòria mai no va perillar i el conjunt igualadí va poder exhibir tot el seu potencial ofensiu per sumar un parcial total de 17-4 en el conjunt de l'eliminatòria. El porter local Kreidewolf, que no va poder jugar l'anada a Igualada per lesió, va ser el jugador més destacat del seu equip, amb grans aturades que no van servir, però, per evitar la victòria del conjunt entrenat per Ferran López, que ara se centrarà en la lliga.