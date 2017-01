El Nàstic empata contra l'UCAM i s'enfonsa al pou de la classificació

Repartiment de punts que no valen a cap dels dos equips, i menys al Gimnàstic, que tenia una oportunitat d'or per sortir del pou de la classificació en jugar contra el penúltim, l'UCAM. El Nàstic es va avançar a la primera part en l'única ocasió clara dels primers 45 minuts mitjançant Luismi (primer gol seu a Segona) davant un UCAM que va dominar i va tenir més arribades. En la segona meitat, els universitaris van seguir buscant l'empat i va arribar per mitjà de Natalio. Uche va ser expulsat a 20 per al final i els murcians van acumular nombroses ocasions per endur-se els tres punts, però no van aconseguir el gol de la victòria. Avui és el torn del Reus, que s'enfrontarà a l'Almeria a les 16 hores, i del Girona, que rep el Còrdova a les 8.