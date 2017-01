Sant Fruitós diu adéu com a Ciutat del Bàsquet Català amb un acte popular

Sant Fruitós va tancar ahir el seu any de Ciutat del Bàsquet de Catalunya del 2016 amb la diada final que va ser un bon resum del que han estat els dotze mesos. Va passar el testimoni a Sant Cugat del Vallès, que ho serà durant l'any 2017, amb un acte final al pavelló poliesportiu popular i emotiu en el qual els nadons nascuts a Sant Fruitós durant el 2016 van tenir un entranyable protagonisme, amb obsequis per als seus pares que van ser lliurats per Ricard Planas (president de la comissió), Tomàs Casero (regidor d'Esports) i Joan Carles Batanés, l'alcalde.

Una mostra del Basket Beat de Sant Fruitós, música amb el so de les pilotes com a insòlit element de percussió, va obrir aquest acte de cloenda que va tenir la grada del pavelló plena. Van ser dos temes molt aplaudits que van donar pas a l'esmentat moment dels nadons, que, acompanyats de pare i mare, van rebre uns pitets commemoratius i samarretes per a quan siguin més grans.

Després va ser el torn del vídeo en el qual es recollia, en imatges, el que ha estat el darrer any. I també va arribar el reconeixement per als voluntaris i col·laboradors. Entre d'altres, van ser honorades juntes de l'AEE Paidos i l'ASFE, i també amb una menció especial la que ha estat la mascota, Boti boti. L'alcalde i el regidor van lliurar la placa en agraïment a la comissió organitzadora que ha fet possible que Sant Fruitós fos la Ciutat del Bàsquet Català durant el 2016.

Ricard Planas va manifestar, en el seu parlament, que «ha estat un gran honor per a la comissió fer conèixer Sant Fruitós, un poble de 8.000 habitants, i hem organitzat més de 40 actes». Amb unes mans de cartró aixecades, Sant Fruitós va fer el comiat com a Ciutat del Bàsquet Català.

Va ser el torn del relleu. Primer va parlar Joan Fa, president de la Federació Catalana: «Sant Fruitós m'ha emocionat; sou un poble que és petit però és clar que heu estat una gran Ciutat del Bàsquet Català». L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, va reconèixer que «ens deixeu el llistó molt alt. Joan Carles Batanés, el batlle local, va dir que «el bàsquet és a l'ADN de Sant Fruitós, i hem estat com una família». Una traca va posar colofó a un any inoblidable.