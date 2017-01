El CG Puigcerdà clava una pallissa al Milenio

El CG Puigcerdà es va imposar al Milenio Logronyo per 13-2 en un partit endarrerit de la segona jornada de la Lliga Nacional d'hoquei gel. Els ceretans no van tenir cap problema per guanyar, amb parcials de 3-0, 7-1 i 3-1, davant d'uns visitants sense experiència. Per als locals, jugadors joves com Oriol i Marc Paul van tenir minuts i van anotar dos gols cadascun. També en van anotar dos el capità Bastien Tona i Alejandro Jociles.