Derrota inesperada d'un Sallent espès i massa refiat davant el Caldes

El Sallent va sortir molt relaxat i el Caldes va disposar de clares ocasions en el primer tram de la confrontació, avançant-se al minut 19. Ribera va empatar abans del descans (min 35).

A la represa, el Sallent no va millorar el seu joc. Això ho van aprofitar els visitants per fer dos gols més quan els locals jugaven amb inferioritat per l'expulsió del central Cristian Martín.