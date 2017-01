Un Espanyol sense intensitat és incapaç de superar el València a domicili

El València no guanyava a Mestalla des de feia quatre mesos. La víctima va ser l'Espanyol. L'equip de Quique Sánchez Flores no es va sentir còmode gairebé en tot el partit i va caure derrotat per 1 a 2.

L'Espanyol va fer un partit gris, força apàtic. L'equip valencià va jugar sense pressió, amb iniciativa, amb ganes de reivindicar-se i donar una alegria als seus aficionats.

El València va sortir concentrat des dels primers minuts de joc i va aprofitar dues de les seves escasses oportunitats per resoldre el partit. Gràcies al domini local i del seu joc de combinacions va sorgir l'1-0, obra de Martín Montoya a passada de Nani després d'una bona jugada col·lectiva poc després del primer quart d'hora de partit.

El matx havia deixat de tenir al València com dominador i es va anivellar intervingut el primer període. Encara que es jugava a bon ritme, cap dels dos equips s'aproximava amb perill a la porteria rival, fins que en una falta va arribar el 2-0.

Dani Parejo va executar el llançament i Diego López va aturar-lo quan la pilota ja havia excedit la línia de meta, però Santi Mina va reblar de cap i va donar al València un avantatge al qual l'equip no està acostumat aquesta temporada.

Tot i així, l'Espanyol ho va intentar, sobretot a les acaballes de l'encontre. El gol de David López al minut 84, va ficar la por al cos al rival i va generar nervis entre els seguidors locals.

Sánchez Flores va destacar en roda de premsa que «vam permetre que el València jugués còmode. Sabíem de la importància que per a ells tenia el partit i de la seva qualitat. Els vam donar espais i els van aprofitar».