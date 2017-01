Un Gironella amb moltes baixes va perdre una bona ocasió de sumar a Terrassa

El Gironella es va presentar dissabte a Terrassa amb només 11 jugadors disponibles del primer equip, inclosos els porters Xisco i Jofre. La resta, dos jugadors del B i un cadet, Pere Portell, que va debutar. Tot i això, i jugant amb alguns jugadors que no s'havien entrenat perquè estaven malalts o arrossegaven molèsties, els gironellencs van plantar cara.

A la represa, però, en una falta a la frontal els locals es van avançar i ja en el temps de descompte va arribar la sentència. Abans d'això, cap dels dos equips havia proposat molt per endur-se els tres punts. L'1 a 0 va fer molt mal als gironellencs que fins al moment tampoc havien estat molt malament. Els minuts anaven passant i la reacció no arribava fins que Ponti va decidir arriscar una mica més i anar a l'atac. Ja en el descompte, els gironellencs la van tenir per empatar. Pau Ragués va servir una falta de forma magistral i la pentinada d'Èric al primer pal va arribar als peus de Nil Raich, que també debutava. El seu xut va ser tret sobre la línia de gol.