L'Artés cau a Sant Cugat i trenca la ratxa victoriosa

El Club Bàsquet Artés va iniciar el 2017 amb una derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Sant Cugat, que es va imposar per un resultat final de 85-70 en un matx amb molta polèmica arbitral. Amb aquesta desfeta, el conjunt artesenc veu trencada una ratxa de vuit victòries de forma consecutiva.

Els jugadors visitants van fer una mala sortida i van estar molt poc encertats en el llançament exterior, i aquesta situació la va aprofitar un equip local molt més intens per dominar i acabar els deu primers minuts amb set punts de marge (16-9). En el segon període es va mantenir més o menys la mateixa tònica, i els bagencs seguien sense trobar el seu joc ofensiu que els caracteritza. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dotze punts de renda pel Sant Cugat (39-27).

En la segona meitat els visitants es van posar les piles i van aconseguir entrar en el partit, però dues decisions arbitrals polèmiques en contra els van descentrar completament. En una d'elles, Portella va rebre un fort cop al nas, però els àrbitres van pensar que havia fet flopping. El tècnic artesenc, Toni Manyosas, va protestar la decisió i va acabar expulsat. Tot seguit els locals van aprofitar la situació per ampliar la diferència i arribar al final del tercer quart amb un avantatge important (67-43). En els darrers deu minuts del matx l'Artés va retallar distàncies i es va posar deu punts per sota en l'electrònic, però no van poder capgirar-lo i van caure. En la propera jornada, els bagencs rebran a la seva pista el Vic, un dels seus rivals directes de cara a assolir les primeres plaçes del grup 1 de Copa Catalunya. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 21 de gener a partir d'un quart de set de la tarda.