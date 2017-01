El Martorell es fa fort a la seva pista i supera el líder Menorca

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el líder del grup C-B de la Lliga EBA, un Made In Menorca que va caure per dos punts de diferència (83-81). Amb aquest resultat, els del Baix Llobregat Nord se situen a només un triomf dels menorquins, que es mantenen al capdavant de la classificació.

En els primers deu minuts del matx els martorellencs van agafar un mínim avantatge de quatre punts (24-20). A l'inici del segon període els locals van ampliar la renda fins els set punts gràcies a la seva pressió asfixiant, que dificultava la transició menorquina a camp contrari. Poc després els balears van encadenar un seguit de bones accions i van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb tres punts de marge en l'electrònic (41-44).

En la segona meitat, els jugadors visitants van arribar a dominar per onze punts, però llavors va aparèixer la figura d'Àlex Hernández, que va situar els del Baix Llobregat Nord quatre punts per sota al final del tercer quart (62-66). En els deu darrers minuts del matx, els homes dirigits per Adrià Alonso van poder capgirar el marcador i van saber gestionar l'avantatge per tal de confirmar la victòria més valuosa i patida d'aquesta present temporada. En la propera jornada, el Martorell Inovyn visitarà la pista del Simply Olivar aragonès, que es troba a la part baixa de la taula classificatòria. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 21 de gener a partir de les vuit del vespre.