El neozelandès Sam Margetts dóna un triomf d'or al Manresa en la seva estrena

Sis punts sumats en els dos darrers partits, contra l'Avià diumenge passat al Congost i ahir davant el Girona B a domicili, han permès al Manresa arribar al final de la primera volta a només un punt de les places de permanència. A Fontajau, els d'Albert Garcia van gua-nyar un rival directe, un Girona B que fa sis partits que no guanya (té pendent l'enfrontament al camp de l'Horta de la setzena jornada, que s'ha de jugar dimecres que ve al Feliu i Codina). Un gol del debutant Sam Margetts va ser suficient perquè el Manresa sumés tres punts vitals.

El tècnic dels manresans va optar per canviar l'inquilí de la porteria i Oliver Sánchez va deixar el seu lloc a Roman, precisament un dels jugadors més destacats del partit. El lloc del sancionat Jhonny va ser per a José Luque, mentre que Joshua va entrar per Lucho en relació amb l'alineació que feia una setmana s'imposava a l'Avià.

L'enfrontament al camp del Girona B va estar marcat pel vent, que va impedir fer un joc vistós. A la primera part poques van ser les aproximacions de perill que van fer uns i altres. Va destacar una rematada dels locals que Roman va respondre amb una molt bona intervenció, com també en una rematada llunyanya que el vent va enverinar. El blanc-i-vermell Lluís Clop va tenir la seva ocasió però en lloc de xutar, que semblava l'opció més bona, va optar per fer una passada a un company i aquí es va perdre la perillositat de la jugada. Els dos equips es van retirar al descans amb l'empat inicial de 0 a 0 i amb tot obert per a la represa.

A la segona part va estrenar-se el davanter neozelandès Sam Margetts, que va entrar per José Luque. I no va tardar a fer el seu primer gol amb la camiseta del Manresa. Era el minut 54 quan el nou jugador del Manresa, i amb poc angle, va perforar la porteria defensada per Conesa. El 0 a 1 va crear una certa ansietat a un també necessitat Girona B. El Manresa tenia el control del matx i va poder marcar el 0 a 2 en una acció de Rebollo, que havia entrat en el lloc del francès Samy; el manresà va encarar el porter local però aquest va aturar la rematada. Els gironins cada cop feien un joc més directe aprofitant el seu físic, però la defensa manresana, amb el porter inclòs, feia un gran treball i mantenia la porteria a zero. Tot i això, i quan ja passaven tres minuts del temps reglamentari, el Girona B va tenir un córner a favor, però que al final no va tenir conseqüències malgrat disposar, els locals, de jugadors molt alts en la rematada.

Diumenge que ve, el Manresa repetirà fora de casa, en aquest cas dissabte al camp d'un Lloret que va imposar-se al Congost.