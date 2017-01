El Niça ensopega i el Mònaco li arrabassa el liderat a França

El Niça va ser incapaç de treure els tres punts davant el cuer, el Metz (0-0) i va deixar en perill el seu lideratge de la Lliga de França que va passar a mans del Mònaco, que va vèncer per 1 a 4 a l'Olympique de Marsella en l'últim xoc de la jornada francesa.

El Niça està sumit en un mal moment. Només ha aconseguit tres dels últims dotze punts de la competició. Tres empats en els seus quatre xocs recents. Ahir es va encallar davant el Metz, últim a la taula, que no guanya a la Ligue 1 des del passat 19 de novembre, quan es va imposar a domicili al Tolosa. En el xoc disputat a l'Allianz Riviera no va trobar la manera de trencar la resistència del cuer, que encadena dos empats seguits.

Aquesta patacada la va aprofitar el Mònaco, que no va tenir pietat de l'Olympique de Marsella i va golejar per a fer-se amb el liderat de la lliga. Lemar i Falcao van avançar als 20 minuts al Mònaco amb dos gols, als quals va contestar Redondo escurçant distàncies. Però abans del descans Silva va fer el tercer. Tot just començar la represa, el mateix jugador va sentenciar el partit i va posar al marcador l'1 a 4 definitiu, que porta al Mònaco al capdavant de la classificació amb 45 punts, empatat amb el Niça i a tres punts de l'altre equip en discòrdia: el PSG.