El Petro Pintó és l'amo i no dóna cap opció al Sedis

El Petro Pintó Asfe va imposar-se amb més comoditat de la prevista a un Sedis Efausa condicionat per les baixes que tenia. El partit va ser de clar domini fruitosenc exceptuant el primer quart, període en què tots dos equips van jugar amb poca intensitat.

A partir de llavors les locals van trencar el partit gràcies a la seva bona defensa, que condicionava l'atac visitant i d'aquesta manera podia anotar amb facilitat fent ràpides transicions. Un parcial de 19-4 als segons deu minuts deixava el partit gairebé vist per a sentència al descans (29-10).

A la segona meitat les tornes no van canviar i el domini de l'Asfe va augmentar. El Sedis no va trobar el remei per aturar el joc de les locals tot i que Cerqueda anotava amb facilitat (va ser la màxima anotadora del matx amb 15 punts). Amb el pas dels minuts la diferència en el marcador i va acabar sent de 27 punts.

El cap de setmana que ve, l'Asfe jugarà a la pista d'un Castellbisbal que és a la zona baixa mentre que el Sedis rebrà una Joviat que està en bona dinàmica.