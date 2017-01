Un Physic Igualada dur en defensa es mostra molt superior al Castelldefels

El Physic Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Castelldefels, al qual va derrotar per un resultat final de 83-63. Els jugadors anoiencs van ser superiors des del primer minut i van agafar un marge rellevant gràcies a l'encert en el tir i el bon treball en defensa (48-39 al descans). En la segona meitat els visitants es van col·lapsar en atac i els igualadins no van tenir problemes per endur-se el triomf.