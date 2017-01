La Salle inicia l'any amb un triomf ajustat a la pròrroga davant el Vilatorrada

La Salle Manresa va iniciar l´any 2017 amb una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Vilatorrada, al qual es va imposar per un resultat final de 86-84, en un derbi bagenc que es va haver de decidir després d´un temps extra.

Els dos equips es van presentar al pavelló manresà amb baixes (Albert Aguilera i Martí Cuñé per als locals i Gerard Tejero per als visitants). En els primers deu minuts del matx els manresans van agafar un avantatge de nou punts gràcies a l´encert en el llançament i la solidesa defensiva (25-16). En el segon període els homes dirigits per Oliver Fernández van dominar sota les cistelles, però no van poder retallar la diferència. Es va arribar a la mitja part de l´enfrontament amb deu punts de marge pels locals (41-31).

En el tercer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i es va entrar als darrers deu minuts amb un marcador de 57-47. En aquests, els manresans es van precipitar en atac i els de Sant Joan de Vilatorrada ho van aprofitar per situar-se dos punts per davant gràcies a l´encert des de la línia de tir lliure. En la darrera possessió, La Salle va poder anotar i va aconseguir forçar la pròrroga. En aquesta, els locals van agafar una renda de sis punts, però els visitants van eixugar-la des del tir lliure. Es va arribar a un final anivellat, en el qual els manresans van ser millors i es van poder endur un important triomf.