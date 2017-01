El CE Manresa destitueix Albert Nualart com a tècnic del juvenil de lliga nacional

Albert Nualart, resident a Viladecavalls, i de 40 anys, ja no és entrenador del juvenil de lliga nacional del CE Manresa. Dilluns a la nit, el director esportiu Jonathan Modesto li va comunicar la decisió, presa perquè «no encaixa en el projecte. No és res personal ni de resultats. El que volem pel CE Manresa va en una altra direcció» ha comentat Modesto. També el tècnic del juvenil B (Preferent) Antonio Filgaira ha estat destituït.

Nualart, que portava sis temporades en el CE Manresa ha mostrat la seva decepció: «em sap molt greu, m´ha dolgut molt, sobretot perquè m´han fet fora sense arguments. És lleig el que han fet. Ningú no valora que teníem un equip per quedar últims a lliga nacional i, en canvi, l´hem modelat per mantenir la categoria, cosa que estàvem portant a la pràctica. A tot arreu on he estat, i també al CE Manresa, he aconseguint els objectius. Volen que jugui com el Barça?, això no potser, el que jo faig és treure resultats. En tot cas, si volíen alguna cosa diferent en podiem haver parlat abans de prendre aquesta decisió tant dràstica i personal. No m´han donat opció a provar-ho. Sigui com sigui, estic molt satisfet de la meva feina al CE Manresa; els resultats salten a la vista. Ningú no recorda ara l´estiu que vam passar amb l´Enric Moreno perquè ens van prendre molts jugadors...».