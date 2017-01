Farrés i Torrallardona arriben satisfets dels seus tercers llocs al Dakar

De forma més discreta i en família Moi Torrallardona, i més massiva i sorollosa en el cas de Gerard Farrés, avui els dos manresans que han fet podi al Dakar 2017 han tingut les seves rebudes a l'aeroport de Barcelona. Torrallardona, el copilot i navegant de Gerard de Rooy, no ha pogut repetir el triomf de l'any passat, però s'ha mostrat satisfet per tornar a estar entre els millors, just darrera dels dos Kamaz russos. "És veritat que ens havíem fet il·lusions depsrés d'anar molts dies líders però no sempre es pot batre els Kamaz". Gerard Farrés. als seus 37 anys i després de ser motxil·ler de Marc Coma i Chaleco López, ha aconseguit una treballada i espectacular tercera posició en motos amb l'equip privat Himoinsa, millorant el vuitè lloc de fa dotze mesos. Els Hooligans Farreti Power, amb molts amics i familiars vinguts del Bages i Osona, han fet costat i han felicitat Farrés, reclamant per a ell una KTM oficial per al 2018. "Ha estat un somni però no he pogut afluixar fins el darrer dia per confirmar aquest podi que em dóna moltes esperances de cara al futur" ha dit Farrés.