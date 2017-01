Federer torna amb victòria i Murray supera els seus nervis

El suís Roger Federer va notar la falta de competició després de sis mesos sense un partit oficial, però va superar l'austríac Jurgen Melzer en el seu debut a l'Open d'Austràlia, mentre que el britànic Andy Murray va guanyar el seu primer partit jugant com a gran favorit en un Grand Slam en derrotar l'ucraïnès Illya Marchenko.

Federer va superar la prova de foc en imposar-se a Melzer per 7-5, 3-6, 6-2 i 6-2 en dues hores i sis minuts, amb molt d'esforç. Amb una mica més de 30 graus, i jugant per primera vegada com a primer favorit en un Grand Slam, Murray va salvar el seu compromís inicial i va derrotar Marchenko, número 93 del món, per 7-5, 7-6 (5) i 6-2 en dues hores i 48 minuts.