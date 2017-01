Louis van Gaal penja la llibreta

Després de 25 anys a les banquetes, Louis van Gaal posa punt final a una carrera que l'ha portat a guanyar 11 títols a l'Ajax, quatre al Barça, i a entrenar equips com el Bayern de Munic, el Manchester United i la selecció holandesa, aconseguint el tercer lloc d'Holanda en el Mundial Brasil 2014.

Louis Van Gaal, considerat un dels millors entrenadors de futbol del món, deixa les banquetes després d'haver guanyat 20 títols, entre els quals destaquen set lligues a tres països diferents - quatre a Holanda, dos a Espanya i una a Alemanya -, i una Champions amb l'Ajax, el 1995.

Amb 65 anys i sens falta d'ofertes per entrenar, el tècnic ha rebutjat "per motius personals" una milionària proposta des de la Xina, i segons ha declarat en el diari holandès 'De Telegraaf': "podria haver anat allà, però encara sóc aquí".

"Han succeït tantes coses a la meva família que m'he vist obligat a mirar les coses de manera diferent", ha al·legat el tècnic holandès.

L'últim equip que va entrenar, el Manchester United, va prescindir dels seus serveis al maig de l'any passat, banqueta que va passar a ocupar el seu antic company d''staff' José Mourinho, amb el qual va coincidir al Barça en les temporades 1997-98 i 1998-99.

Va debutar com a entrenador a l'Ajax (1991-1997), i el van seguir les seves tres temporades al Barça, del 1997 al 2000, on va conquistar a més de dues Lligues, una Copa i una Supercopa d'Espanya.

La seva arribada al Camp Nou va estar acompanyada de nombrosos compatriotes que van deixar el segell holandès al Barça, com Michael Reiziger, Winston Bogarde, Rudd Hesp, Patrick Kluivert, Phillip Cocu, Boudewijn Zenden i els de Boer (Frank i Ronald), etapa que van compartir amb jugadors com Pep Guardiola, Rivaldo, Luis Figo o el mateix Lluís Enrique.

Va ser el responsable de fer debutar mites del Barcelona com Xavi Hernández i Carles Puyol, en uns anys en els quals es va caracteritzar pel seu singular caràcter, pronunciant frases que han quedat en l'imaginari col·lectiu dels 'culers': "Tu ets molt dolent. Sempre negatiu, mai positiu", dirigint-se a la premsa del Camp Nou.

Després d'acabar la temporada sense títols, Van Gaal va dimitir al maig del 2000 posant fi a l'era del president Núñez. "Amics de la premsa, jo me'n vaig. Felicitats", va dir el dia del seu comiat.

Com a futbolista va militar en el filial de l'Ajax, va créixer en el Royal Antwerp belga, es va consolidar a l'Sparta Rotterdam i finalment es va retirar el 1987 a l'AZ Alkmaar, sense poder debutar ni en la selecció ni en el seu estimat equip, l'Ajax, equip on llavors triomfaven els dos 'Johans': Cruyff i Neeskens.

No obstant això, el seu magnetisme el va desenvolupar com a entrenador, tenint l'oportunitat de tornar a l'Ajax 15 anys després de deixar aquest club.

"Hem fitxat Van Gaal perquè ens agraden les persones arrogants. L'Ajax és també una mica així", va comentar Ton Harmsen, el llavors president del club, a l'arribada de Van Gaal com a assistent tècnic i coordinador del planter.

Res va impedir que Van Gaal arribés a tècnic del primer equip, després de la marxa de l'entrenador Leo Beenhakker a la banqueta del Reial Madrid, confiança que Van Gaal va agrair de la següent manera: "Felicitats, heu fitxat el millor tècnic del món".

El peculiar tècnic va aconseguir onze títols en la seva etapa a l'Ajax, promocionant especialment els joves del planter, com Clarence Seedorf, a qui va fer debutar i va acabar jugant en el Reial Madrid i sent un ídol en l'AC Milan.

Abans de deixar el seu país per dirigir-se al Camp Nou, Van Gaal va rebre un emocionant comiat i fins i tot li van dedicar una cançó, "Number One" ("Número U"), que va ambientar la seva consolidació com a llegenda holandesa.

Després de la seva primera etapa al Barça on va aconseguir quatre títols, Van Gaal va dirigir la selecció holandesa durant dos anys, i el 2002 va tornar al Barcelona de Gaspart sense poder acabar la temporada, cessat pels mals resultats.

Més tard va dirigir l'Ajax (2004), l'AZ Alkmaar (2005-2009), el Bayern (2009-2011), Holanda de nou (2012-2014) - amb la qual va aconseguir el tercer lloc en el Mundial del Brasil - i el Manchester United, des del 2014 fins a l'estiu passat.

Després de 25 anys, Louis ha guardat la seva llibreta, aquella que el va fer famós i en què apuntava tots els detalls dels milers de partit que va dirigir.