Un segon quart clarament favorable, dóna la victòria al CN Minorisa femení

Les fèmines del CN Minorisa i les del CN Vallirana van disputar un bon partit, que es va decidir en el segon quart, quan les manresanes van marcar tres gols i no en van encaixar cap (3-0). Amb el marcador de 5 a 2 al descans, les visitants no es van donar per vençudes i amb un tercer parcial favorable per 1 a 2 van deixar el marcador en 6 a 4 quan només quedava un quart. El CN Minorisa va marcar dos gols molt seguits i amb 8 a 4 van deixar pràcticament resolt l'enfrontament, tot i que el CN Vallirana va reduir la diferència a dos gols.