Cristiano retorna a la Copa davant un Celta que prescindeix d'Orellana

El Reial Madrid rep avui el Celta a la Copa (21.15h) sense temps per a lamentacions, després de tancar a Sevilla la seva històrica ratxa de 40 partits sense perdre, amb la tornada de Cristiano Ronaldo a la competició dos anys després i la baixa del xilè Fabián Orellana en el quadre de Vigo, apartat de l'equip per l'entrenador del Celta, Eduardo Berizzo.

El 15 gener del 2015 va ser la data en què Cristiano Ronaldo va disputar el seu últim partit a la Copa del Rei. Va marcar aquell dia davant l'Atlètic de Madrid, en el partit de tornada dels vuitens de final, en què un empat a dos va provocar l'eliminació madridista. L'esperpent de Cadis la temporada passada, que va provocar l'eliminació del Reial Madrid per alineació indeguda amb Denis Cheryshev en el primer partit, i no disputar cap dels quatre partits de la present edició, converteixen Cristiano en el gran atractiu del primer capítol dels quarts de final davant el Celta, que arriba al duel en el seu millor moment del curs, però amb la incògnita de com respondrà després del terratrèmol que ha causat la decisió del seu tècnic, Eduardo Berizzo, d'apartar «per falta de respecte inacceptable» el xilè Fabián Orellana, a qui el club ja busca una sortida.

Zinedine Zidane, que espera la reacció del seu equip després de la derrota a Sevilla, farà menys rotacions del que és habitual en la competició a la Copa. Perd el lateral dret Carvajal i jugarà Danilo. L'entrada de Lucas Vázquez i Álvaro Morata en atac es perfilen com les novetats. Són baixa per lesió Pepe, Coentrao, James i Bale.