Dol al Biela i al Montepio per la mort de Pere Santacreu

L'expresident del Biela Club Manresa i treballador al Montepio de Conductors, Pere Santacreu, va morir ahir als 59 anys d'edat. De caràcter afable, al Biela Club va fer d'enllaç entre les presidències d'Ernest Ros i Francesc Castells, que el va substituir el 2004.

Pel que al Montepio, hi ha estat durant més de trenta anys, que es van dividir en dues etapes entre les quals ell va inaugurar l'oficina del RACC a la capital del Bages. Al Montepio ha estat un dels grans referents de l'entitat, expert en el món de les assegurances, i havia teixit moltes complicitats tant en l'àmbit professional com en el personal. Llorenç Juanola, actual president del Montepio, explica que «era un home sincer, honest i que parlava clar. Al Montepio ha estat un puntal; ens ha deixat en plena maduresa i tots esperàvem que els problemes al cor que tenia durant les últimes setmanes els pogués superar, però, finalment, per desgràcia no ha estat així». En el Biela, actualment presidit per Antoni Ramos, també hi ha dol per la pèrdua de Santacreu. Qui el va substituir en la presidència del club, organitzador cada any de tot un clàssic com el ral·li dels 2.000 Viratges, Francesc Castells, ahir es mostrava molt afectat per la mort «d'un company, i sobretot d'un gran amic. Era un apassionat de l'automobilisme, a més d'un gran treballador. Per damunt de tot, era una persona bona».

El funeral per Pere Santacreu es farà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Crist Rei, a Manresa.