L'Igualada també competeix per salvar la categoria

? La derrota que va encaixar diumenge al camp del Sant Ildefons ha deixat l'Igualada en posició de descens, en el seu cas al grup 2 de Primera Catalana. Amb 16 punts al final de la primera volta, els igualadins hauran de sumar força en la segona fase de la competició per salvar-se. L'equip, però, des que està dirigit per Dani Gimeno ha guanyat quatre partits, n'ha empatat tres i n'ha per dut un, l'esmentat de diumenge.