L´Avià i el Manresa tenen deures per fer a la segona volta

El Manresa ha tancat la primera volta de la competició de Primera Catalana (grup 1) amb bones sensacions, amb tres triomfs acumulats en les darreres quatre jornades. Nou punts que permeten als manresans veure de prop les posicions de permanència a la categoria, després d'un inici de campionat molt irregular. En canvi, a Avià han arribat els dubtes. Dos punts en els darrers quatre enfrontaments han deslluït una bona competició inicial, això sí, amb molts empats que no han servit als berguedans per avançar gaire a la classificació.

Ara mateix, després de disset partits, el Manresa és situat 15è amb 18 punts; l'Avià és 12è amb 19. S'ha de tenir en compte que d'aquesta categoria baixen els quatre darrers classificats i el pitjor cinquè dels dos grups; això com a mínim, ja que pot haver-hi descensos per compensar els equips catalans que baixin de la Segona B. Sigui com sigui, tant el Manresa com l'Avià tenen deures per fer a la segona volta per aconseguir els punts necessaris per a la salvació matemàtica, i això encara que en el cas dels manresans els objectius de futur siguin més agosarats, com la Segona B.

El Manresa, amunt

Albert Garcia, que va agafar el relleu del destituït Dani Fernández després del partit amb el Mollet al Congost (0-0), és ara l'entrenador del Manresa. El seu balanç a la banqueta dels manresans és de tres victòries (Ripollet, Avià i Girona B) i tres derrotes (Horta, Sants i Andorra). El nou tècnic blanc-i-vermell ha comentat que «hem remodelat l'equip. Ara mateix té una mentalitat més competitiva, crec. No té por de perdre ni quan encaixa un gol. Diumenge va fer un gran partit al camp d'un reforçat Girona B, amb un gran ritme de joc; ja veurem qui és capaç de guanyar els gironins a partir d'ara». Els resultats han acompa-nyat el Manresa en les darreres jornades, amb dues victòries seguides: «honestament, penso que estem en un bon moment, amb confiança. Els jugadors han canviat el xip, i això es nota al camp».

Sensació agredolça a l'Avià

L'entrenador de l'Avià, Pablo Becerril, ha reconegut que les sensacions del seu equip són «agredolces perquè després de l'aturada per les festes no hem estat capaços de sumar. Tan sols una victòria més ens hauria deixat en una situació força més tranquil·la. Hem acabat amb 19 punts i això fa que a la segona volta els punts que caldrà sumar seran uns 24 per aconseguir la permanència». Tot i que en algun cas puntual un empat pot semblar un bon resultat, Becerril té clar que «tants empats com hem fet nosaltres penalitzen segur perquè en cada partit et deixes dos punts. En tot cas, la gent ha de tenir clar que som el que som per pressupost i situació geogràfica, i si la nostra plantilla té baixes per motius diversos, el rendiment se'n ressent».

L'equip de l'Avià destaca per la seva joventut i és una incògnita com afectarà la pressió de veure a prop les places de descens. Segons Becerril, «tenir un grup jove vol dir que té capacitat de créixer, però també és cert que la manca d'experiència pot ser un handicap. De totes formes, que ningú no s'enganyi amb això perquè en els darrers partits no han estat els joves els que no han rendit el que se n'espera». L'Avià està rastrejant el mercat per mirar d'aconseguir algun reforç per a la segona volta.