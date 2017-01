Rafa Nadal té un debut convincent davant l'alemany Florian Mayer

Rafael Nadal, Roberto Bautista, David Ferrer i Pablo Carreño es van assegurar la segona ronda de l'Open d'Austràlia, en una jornada en la qual van quedar eliminats Feliciano López, Fernando Verdasco, Sara Sorribes i Lara Arruabarrena.

Nadal va alçar els braços al cel després de signar un convincent debut en vèncer l'alemany Florian Mayer, 49 del món, per 6-3, 6-4 i 6-4, en dues hores i quatre minuts. I el seu pròxim rival serà el xipriota Marcos Baghdatis, que va vèncer el rus Mikhaïl Iujni per 6-3, 3-0 i abandonament per problemes respiratoris. Roberto Bautista, 13 favorit, també es va mostrar contundent en la seva victòria contra l'argentí Guido Pella per 6-3, 6-1 i 6-1 i s'enfrontarà en segona ronda amb el japonès Yoshihito Nishioka, 99 del món. David Ferrer, 21 favorit, es va imposar a l'australià Jasika Omar, convidat especial i 290 del món, i ara s'enfrontarà amb el nord-americà Ernesto Escobedo. Per a Pablo Carreño, 30 favorit, la victòria contra el canadenc Peter Polansky per 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0 i abandonament del seu rival, en dues hores i 23 minuts, va suposar el seu primer triomf en aquest torneig en quatre participacions i s'enfrontarà amb Kyle Edmund. Aquests quatre tennistes se sumen a Garbiñe Muguruza i Carla Suárez, ja classificades.