Rafinha té una elongació al bíceps femoral i no jugarà contra la Reial Societat

Després de gaudir de dos dies de descans, la plantilla del Barça va tornar ahir als entrenaments per preparar el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei que disputarà demà, davant la Reial Societat, a Anoeta.

No es va exercitar amb els seus companys el migcampista Rafinha Alcántara, que pateix una elongació al bíceps femoral de la cama dreta, i serà baixa per al partit contra el conjunt donostiarra. Els que sí que van participar en la sessió d'entrenament del primer equip són els jugadors del Barça B Àlex Carbonell, Wilfrid Kaptoum i Rafa Mújica.

El migcampista Rafinha Alcántara té una lesió muscular i serà baixa, com a mínim, per al partit de demà contra la Reial Societat, segons va informar el club blaugrana. L'informe mèdic determina que serà baixa per a l'anada dels quarts de final, però no el període de baixa previst, de manera que la seva evolució marcarà la disponibilitat per als pròxims partits, com el que tancarà la primera volta de la lliga diumenge a Eibar.