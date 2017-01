El Barça trenca el malefici i guanya a Anoeta

El FC Barcelona ha trencat el malefici i ha tornat a guanyar a Anoeta després de 10 anys. El conjunt de Luis Enrique ha realitzat un partit seriós que sense ser magnífic ha complert l'objectiu. Els catalans han vençut per la mínima a la Reial Societat amb gol de Neymar i la setmana vinent ho tindran tot de cara per sentenciar l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei al Camp Nou.

L'entrenador dels bascos, Eusebio, ha deixat clares les seves intencions des d'un primer moment. La Reial ha proposat la mateixa pressió avançada que tant de mal li va fer al Barça en el partit de Lliga que va finalitzar amb empat. L'intercanvi de possessions ha protagonitzat els primers compassos de partit. La pressió a camp contrari dels dos conjunts ha propiciat que no hi hagués un clar dominador del joc. Al minut 11, el jove Mikel Oyarzabal ha gaudit de la primera ocasió amb un xut llunyà.

La tendència del joc s'ha mantingut inalterable. L'alternança de combinacions i la pressió elevada però, han fet que l'acció es concentrés a la zona central del terreny de joc. Només quan l'argentí Leo Messi ha agafat la pilota s'ha intuït un cert perill. El plantejament de tu a tu que ha fet la Reial Societat s'ha esvaït al minut 20, quan el local Aritz Elustondo ha fet caure Neymar dins l'àrea. El mateix jugador brasiler s'ha encarregat de transformar la pena màxima amb un xut ajustat al pal. El gol ha donat tranquil·litat al conjunt català, que ha seguit ben plantat sobre el camp i no ha permès aproximacions perilloses del conjunt d'Eusebio fins al final de la primera meitat.

El portuguès André Gomes ha entrat en substitució d'Andrés Iniesta. La segona part del xoc entre bascos i catalans ha estat molt més moguda. Barça i Reial Societat s'han tret de sobre la por i el partit s'ha obert amb aproximacions a les dues bandes. Neymar hagués pogut sentenciar el partit en una bona desmarcada que l'ha deixat sol davant del porter Rulli, però el seu últim control ha estat deficient i ha perdut una clara oportunitat. El conjunt local, esperonat pels ànims del seu públic, ha estat a pocs centímetres d'empatar amb un xut creuat del lateral Yuri.

Luis Enrique ha volgut tenir més la pilota i refredar el bon moment dels locals. El tècnic asturià ha fet entrar Denis Suárez en el lloc de Rakitic. L'empenta i la pressió constant de la Reial Societat s'ha diluït a l'últim quart d'hora. El Barça ha despertat i amb el cansament del rival ha tornat a trepitjar l'accelerador en busca de la sentència. Messi ha llançat una falta directe que ha sortit fregant el travesser i Piqué ha vist com un defensor li rebutjava una clara volea.

Tot i que no han aconseguit anotar el segon gol, els catalans han sigut intel·ligents i no han vist perillar la victòria. El Barça ha trencat una mala ratxa que durava des de la temporada 2006/2007 a l'estadi d'Anoeta i la setmana vinent jugarà al Camp Nou el partit de tornada amb tot de cara per ser a les semifinals de la Copa del Rei.