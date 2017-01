El Celta assalta el Bernabéu i pren avantatge a la Copa

El Celta de Vigo prendre avantatge en els quarts de final de Copa del Rei gràcies a un gran partit amb plantejament perfecte d'Eduardo Berizzo, que va deixar gelat un Reial Madrid sense capacitat de reacció, que entra en un sot després de veure tallada la seva ratxa amb dues derrotes consecutives (1-2).

Mesurava al Santiago Bernabéu l'impacte del cop moral de la primera derrota de la temporada. Una competició diferent per rescabalar-se de cinc minuts per a l'oblit a Sevilla, però un rival d'entitat amb un plantejament brillant d'Eduardo Berizzo va canviar la cara al futbol vertical madridista. De la ratxa de 40 partits sense perdre a un dels pitjors partits del curs.

El Celta va exercir un marcatge a l'home, amb vigilàncies especials al centre del camp i va aconseguir anul·lar la sortida de pilota del seu rival. Va jugar amb velocitat i va trobar espais al contraatac. El Reial Madrid necessitava la brillantor de Modric i Kroos es veia obligat a retardar molts metres per iniciar jugada. Ramos i Varane es veien obligats a treure la pilota i fins i tot despenjar en atac.

Quan la pilota arribava a Lucas Vázquez el futbol guanyava una velocitat. Ho va intentar sempre, va xutar des de la primera vegada que va poder als tres minuts, topant amb una Sergio d'allò més segur. Més dificultats trobava Cristiano Ronaldo com a referència ofensiva, jugant de nou pur, sense Karim Benzema o Álvaro Morata per enganxar-se als centrals.

Aprèn l'ofici el portuguès, que desespera amb desmarcatges als quals no arriben passades i compte els minuts a l'espera de poder enganxar algun rematada. El més clar el va tenir als 34 minuts, després passada enrere de Rams que va rematar de esquerra i va veure com Jonny treia sota pals per evitar el gol, sense trobar el seu veritable nivell per segon partit consecutiu.

No es va limitar a defensar el Celta, que té en Iago Aspas un referent que interpreta a la perfecció el futbol. Del seu joc d'esquena a la porteria se'n van beneficiar Bongonda, que va tenir la primera ocasió, i els jugadors de segona línia. L'arribada més perillosa la va acabar Marcelo Díaz però el seu xut sec es va topar amb una assegurança Casilla.

El Real Madrid necessitava una espurna que encengués la flama, un cop de qualitat que obrís el partit. El va buscar amb el seu xut de rosca Kroos sense èxit i va ser el col·legiat el que va encendre l'ambient. Una groga a Ramos només començar va posar el llistó alt. Entre les protestes, els madridistes van reclamar un penal a Cristiano per agafada de Cabral quan entrava a l'àrea.

La xerrada de Zidane al descans no canviaria el panorama com en altres trobades d'embús blanc. Una acció fortuïta molt dolorosa per a Marco Asensio, que va patir la caiguda de Roncaglia amb els seus tacs sobre la mà dreta, provocaria l'entrada d'Álvaro Morata després d'una estranya suplència. Tampoc va revolucionar el duel malgrat que en la seva primera acció de perill va fregar el travesser amb un xut amb l'esquerra.