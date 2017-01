Els equips masculins del Manresa Rugby Club es mantenen invictes a la lliga

El sènior A del Manresa Rugby Club es va desplaçar a Santa Coloma per jugar la segona jornada de Primera Catalana en un camp a priori complicat i un partit que es preveia feixuc i molt travat, però que va començar de cara per als visitants, que en poques jugades aconseguien un assaig matiner que els posava davant al marcador ben d'hora i obrien una bona escletxa al marcador durant el primer temps del partit. La segona part, però, no va seguir la mateixa dinàmica, i eren els locals qui es despertaven, però al minut 80 de partit el resultat donava la victòria al Manresa per un ampli 3-61.

Al camp de rugbi del Congost, el segon equip sènior masculí debutava per primer cop a casa. S'enfrontava als Carboners de Ter-rassa B en la seva segona jornada de Tercera Catalana. Els locals sortien al camp amb ganes de treballar i de fer-se amos del terreny. Aquesta tendència es mantenia tot el partit, i deixava el marcador 42-6 amb una clara victòria per als del Bages.

El femení del Manresa va obrir el cap de setmana de rugbi per a la categoria sènior del club del Bages. Les noies es desplaçaven justes d'efectius, amb només 15 jugadores i una setzena que arribaria a la segona part al camp del Vic, per disputar el primer partit de la segona catalana en la qual lluitaran per fer un millor paper aquesta segona volta de la competició femenina, que van iniciar amb una derrota per 19 a 5, molt ajustada i molt disputada per les fèmines del club, que van ser al capdavant en el marcador quan faltaven pocs minuts per al final.