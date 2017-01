El futur del futbol sala es troba al Pujolet

No fa gaire va ser la fase final de la Copa Catalunya sènior al Congost. Ara, Manresa té el privilegi de rebre la primera fase del Campionat d'Espanya sub-19 de futbol sala. Serà entre demà i diumenge al pavelló del Pujolet (i un partit a Gironella), on quatre seleccions, Catalunya, Aragó, València i Andalusia, buscaran una plaça per a la fase final (quatre conjunts). Aquesta fase, en cas de classificar-s'hi el combinat català, es podria fer també a la capital del Bages, on l'esport del futbol sala està ben arrelat amb la presència sobretot del Manresa FS i altres escoles de la ciutat que el treballen bé.

Les joves promeses catalanes, aragoneses, andaluses i valencianes competiran en tres jornades intenses, amb dos partits cadascuna, entre el matí i el migdia. Els jugadors, tècnics i auxiliars de les quatre seleccions estaran allotjats a l'hotel Berga Parc i es faran entrenaments a Manresa (Pujolet), Berga i Cercs.

Xavier Cols i el Barça



A la primera convocatòria oficial feta pel seleccionador català Antonio Mesa, aquesta mateixa setmana, hi havia tres jugadors de la Catalunya Central, Xavier Cols (Barça Lassa), Carles Lavado (Manresa FS) i Raúl Muñoz (Esparreguera). D'aquests, però, el manresà Cols no té el permís del seu cub, el Barça Lassa, que el cap de setmana juga partit de la lliga de Segona Divisió a Elx. I és que malgrat que Cols encara té edat juvenil, juga normalment amb el segon equip blaugrana. Cal recordar que, fins i tot, Xavier Cols ja ha debutat al primer equip del Barça Lassa.

Catalunya, que defensa títol, tindrà el primer partit demà divendres davant Aragó a les 13 h; abans, s'hauran enfrontat València i Andalusia (11 h). Ja dissabte, també a les 13 h, els jugadors catalans s'enfrontaran a Andalusia, en el que podria ser el partit clau de la fase; igualment, amb anterioritat, hi haurà un altre partit, en aquest cas entre València i Aragó (11 h). La darrera tanda d'enfrontaments, diumenge, es jugarà en dues seus perquè així coincideixin en el temps i no es pugui especular amb els resultats. D'una banda, al Pujolet se les hauran Catalunya i València (12 h) i, al pavelló de Gironella, s'enfrontaran Aragó i Andalusia (12 h). El combinat que quedi primer classificat per punts jugarà la fase definitiva més endavant (semifinals i final).





Tecnificació al Pujolet



Hi haurà actes paral·lels a aquesta primera fase del Campionat d'Espanya sub-19. Així, la Lliga Catalana de futbol sala de la FCF ha programat una jornada de tecnificació per a avui dijous per als jugadors de la base del Manresa FS i als de diverses escoles de la capital del Bages. Començarà amb un entrenament de portes obertes de la selecció catalana sub-19 a les 17.30 h al mateix pavelló del Pujolet; a les 18.30 h es farà la tecnificació als prebenjamins i benjamins i, a continuació, als alevins i infantils (19.30 h). Aquestes sessions tècniques aniran a càrrec dels seleccionadors catalans Gerard Pusó i Jordi Barrero (benjamins), Ruben González (alevins) i Miguel Fontecha (infantils).

Diumenge, després del darrer partit de la fase al Pujolet, el Comitè Tècnic d'Àrbitres també farà la seva particular tecnificació amb un seguiment arbitral dels partits Manresa FS-Capellades (cadets) i Manresa FS B-Santpedor (juvenils) des de les 14 h.