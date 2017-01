L'Ajuntament de Manresa reconeix el gran Dakar de Gerard Farrés

El pilot manresà Gerard Farrés ha rebut aquest vespre el reconeixement de la ciutat on va néixer. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, l'han rebut oficialment i l'han felicitat pel seu èxit esportiu, en nom de la ciutat. Farrés, que ha visitat l'Ajuntament amb membres de la seva fa mília, ha signat el Llibre d'Honor de la Ciutat i ha rebut un obsequi de mans de l'alcalde.

Durant la recepció, l'alcalde li ha fet avinent la felicitació i l'agraïment pel fet d'haver contribuït a dur el nom de Manresa pel món gràcies als seus èxits esportius. Manresa és "una ciutat que fa olor de benzina", ha remarcat l'alcalde, i Farrés és actualment un dels exponents principals del món del motor a la ciutat. Per la seva banda, el pilot manresà ha agraït també el suport i l'escalf de la ciutat.

En la recepció ha quedat pal·lès l'èxit de Gerard Farrés, que ha aconseguit el tercer lloc tot i córrer amb una moto de sèrie, no oficial, i en un equip privat, Himoinsa. En la conversa amb Junyent i Serracanta, el pilot ha comentat alguns aspectes de la duresa de la prova, amb llargues jornades sobre la moto.

L'Ajuntament de Manresa vol reconèixer també l'altre pilot manresà que ha conseguit podi al Dakar, Moi Torrallardona, tercer classificat en la categoria de camions, com a copilot de Gerard de Rooy. Torrallardona no ha pogut assistir a l'acte d'avui per raons personals i la intenció és rebre'l a l'ajuntament en una data a determinar.