El Manchester United supera Barça i Madrid com el club més ric del món NIGEL RODDIS

El Manchester United ha superat el Barcelona i el Reial Madrid en el rànquing de clubs amb més ingressos en la temporada 2014/2015 i s'ha convertit, 11 anys després, a l'equip de futbol més ric del món, segons un informe publicat per la consultora Deloitte.

El conjunt entrenat pel portuguès José Mourinho, que marxa en sisena plaça en la Premier League i que aquesta campanya disputa la Lliga Europa, va ingressar el curs passat 515,3 milions de lliures (689 milions d'euros), un 32,62 % més que l'any anterior. L'United no liderava aquesta classificació des del curs 2003-2004.

De la seva banda, el Barcelona i el Reial Madrid, aquest últim el club més ric del món durant els últims 11 anys, van ser relegats a la segona i a la tercera plaça, amb ingressos de 463,8 milions de lliures (620,2 milions d'euros i 620,1 milions d'euros), respectivament.

El Barcelona, malgrat que va incrementar els seus ingressos en un 10,6%, manté la segona plaça de l'any anterior, mentre que el Reial Madrid, que també va créixer (+7,5%), va caure fins al tercer lloc.

Les tres entitats que copen els tres primers llocs de la taula van superar per primera vegada la històrica barrera dels 600 milions d'euros en ingressos.

"El Reial Madrid i el Barcelona s'han consolidat com a líders indiscutibles de La Lliga i com referents a nivell mundial", ha explicat Jordi Ferrer, soci de Travel, Hospitality & Leisure, de Deloitte.

Una de les raons principals que expliquen "la bretxa" amb la resta de clubs "és la desigual distribució dels drets de televisió, que se situa en un ràtio aproximat de 5 a 1 entre el club que més ingressa per aquest concepte i el que menys", ha afegit.

El primer a la llista de la 'Football Money League', el Manchester United, amb alguns dels futbolistes de més renom de futbol mundial a les seves files, com Zlatan Ibrahimovic i Paul Pogba -el jugador més car del món-, podria cedir la seva privilegiada posició si no aconsegueix classificar-se per a la pròxima edició de la Lliga de Campions.

"El Manchester United ha hagut d'esperar 11 anys per recuperar la seva posició com l'equip que més ingressos genera en un any", ha assegurat Dan Jones, del Sports Business Group de Deloitte.

"Els últims anys, la seva capacitat per signar acords comercials amb un valor superior a l'assolible pels seus rivals ha estat el factor fonamental perquè el club hagi ascendit fins a la primera plaça", ha comentat.

"La competència amb el Barcelona i el Reial Madrid per mantenir el primer lloc l'any que ve serà dura, atès que no participa a la Lliga de Campions i a la pèrdua de valor de la lliura davant l'euro. A més, hi ha altres clubs que estan arribant a acords comercials similars als del Manchester United", ha explicat Jones.

El Bayern de Munic, vigent campió de la Bundesliga, és quart en la classificació (ingressos de 442,7 milions de lliures; 592 milions d'euros), mentre que el Manchester City de Pep Guardiola ocupa la cinquena plaça (392,6 milions de lliures; 524,9 milions d'euros), impulsat per la seva classificació per a semifinals de la Champions el passat curs.