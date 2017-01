Orgué debutarà en la cursa vertical de la Copa del Món aquest diumenge

La temporada d'esquí de muntanya arriba aquest cap de setmana al seu primer gran moment. Entra en escena la Copa del Món, que alçarà el teló aquest dissabte a l'estació andorrana de Vallnord, seu de la primera de les cinc proves del circuit mundial, la Font Blanca. Aquesta primera competició congregarà els millors corredors del món i entre ells no faltarà a la cita la igualadina Laura Orgué.

Dissabte serà el torn de la cursa individual que es realitzarà a la Coma del sector Vallnord Arcalís. Laura Orgué ha decidit finalment no prendre part en les proves individuals, ja que, segons explica ella mateixa, «arran de la lesió que vaig patir l'any passat no em sento preparada per afrontar una temporada en condicions amb curses individuals d'alt nivell, per la qual cosa he decidit enfocar la Copa del Món en les verticals, que és una disciplina en la qual em sento còmoda».

Així, diumenge prendrà part en l'explosiva cursa vertical, una disciplina on Laura Orgué és un referent mundial. «Assumeixo el repte amb il·lusió perquè m'he preparat bé i la intenció és ser al davant en aquesta cursa. Serà la primera en què em trobaré amb la resta de competidors internacionals, i veient una mica com han anat els campionats nacionals a França o Itàlia és ben clar que el nivell serà alt», assegura Orgué. La prova següent serà a França el 28 de gener.