«Sembla que Andalusia és el rival a batre però no podem menystenir els altres equips»

El santjoanenc Carles Lavado, jugador del primer equip del Manresa FS, ja va formar part del combinat català que la temporada passada es va proclamar campió estatal a Ceuta. Enguany repeteix i amb la primera fase a casa. Quan era cadet va aconseguir el subcampionat estatal a Múrcia.



Com es presenta aquest Campionat d'Espanya sub-19?

Complicat com sempre. En aquesta primera fase, sobre el paper Andalusia és el rival a batre, tot i que no es pot descartar València, que sol tenir jugadors molts tècnics, o Aragó, amb molt físic.

El fet de jugar-se a Manresa, deu ser un al·licient més?

És clar. Fa una especial il·lusió jugar on ho faig habitualment, i més si, com diuen, hi ha possibilitats que Manresa pugui acollir la fase final si ens classifiquem.

Com veu el potencial de la selecció d'enguany?

Repetim tres jugadors i, segons sembla, a diferència de l'any passat, podran venir els jugadors del Barça, encara que no hagin vingut gaire a entrenar-se. Amb tot, penso que potser tenim més nivell enguany, encara que això també dependrà del que tinguin els altres.

Quin paper ha de tenir a la selecció catalana?

Espero que important, sobretot en les tasques més defensives, encara que en algun moment m'animo a anar amunt.

Tot i tenir edat juvenil, està jugant amb el primer equip del Manresa FS des de la temporada passada. Això l'ha fet millor?

I tant! M'he hagut d'espavilar més perquè no té res a veure el nivell d'un equip juvenil en comparació amb el que hi ha a Segona B. M'agradaria en algun moment jugar més amunt, però ja es veurà.