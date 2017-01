Tres júniors del Tir Arc Olesa, a la Copa del Món de Nimes

Les júniors viatjaran a França per disputar la prova de sala arxiu particular

Tres integrants del Tir Arc Olesa participen en categoria júnior femení aquest cap de setmana des del 20 al 22 de gener a la ciutat de Nimes (França), on se celebra la 19a edició europea de sala, valedor per a la Copa del Món. Adriana Pla, Júlia Galera i Aina Pla són les esportistes que lluitaran entre les millors arqueres europees i mundials. Una altra experiència internacional per a les esportistes, que lluitaran, entre altres, amb les mexicanes Aida Roman i Gabriela Bayardo, l'americana Khatuna Lorig i, com sempre, les favorites del grup femení de coreanes. L'americà Brady Ellison i Miquel Alvariño, els destacats masculins.