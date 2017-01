Djokovic és eliminat i Nadal passa ronda a Austràlia

L'actual campió de l'Obert d'Austràlia i número 2 mundial, el serbi Novak Djokovic, va protagonitzar la gran sorpresa en ser eliminat en segona ronda per l'uzbekh Denis Istomin, número 117 del món, per 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 i 6-4, amb la qual cosa va confirmar el seu fluix moment de forma. En canvi, Rafa Nadal no va tenir cap dificultat per vèncer el xipriota Marcos Baghdatis per 6-3, 6-1 i 6-3 i ara s'enfrontarà al prometedor alemany Alexander Zverev. En el quadre femení, la sorpresa va ser l'eliminació de la número 3, la polonesa Agnieszka Radwanska.