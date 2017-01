L'Atlètic deixa la seva eliminatòria decantada (3-0)

? L'Atlètic de Madrid va fer un pas endavant gairebé definitiu per disputar les semifinals de la Copa del Rei en derrotar l'Eibar al Calderón per un clar 3-0. A la primera part, Griezmann va aprofitar una mala sortida del porter Yoel per anotar el primer gol amb el cap, amb toc previ de Giménez. A la represa, entre els minuts 60 i 68, els matalassers van incrementar l'avantatge. Correa va anotar el 2-0 en treure partit d'un rebot d'en Gálvez i Gameiro va fer el tercer després de dos tocs més de Giménez i Griezmann.