Piqué: "És qüestió de temps que el vídeo s'acabi imposant"

El central blaugrana Gerard Piqué ha comentat avui que la tecnologia en el futbol "tard o d'hora s'imposarà" i per això entén que l'aplicació del vídeo per a les jugades importants "acabarà implementant-se".

El jugador del FC Barcelona ha aprofitat les xarxes socials per presentar productes de la seva empresa i obrir als aficionats un canal de preguntes, on han proliferat especialment des d'Amèrica del Sud.

Quan se li ha preguntat per les polèmiques arbitrals, ha estat contundent: "No toquem el tema dels àrbitres perquè està calent", encara que al final de la xerrada la utilització del vídeo per ajudar els col·legiats li ha ocupat l'explicació més extensa.

"Al final serà una cosa que s'implementarà (el vídeo). És qüestió de temps, sobretot en les jugades decisives. La tecnologia és determinant. L'esport es modernitza i el futbol ha de seguir aquest corrent", ha assenyalat.

De les opcions a la Lliga, ha assegurat que el seu equip no en depèn, però que el Barcelona "pot optar a tots els títols".

Sobre la seva continuïtat, ha assegurat que no ha pensat a deixar el Barcelona, sinó tot al contrari: "Vull acabar la meva carrera aquí".

Un seguidor aragonès li ha recordat el seu passat saragossista, que Piqué ha destacat: "Va ser un any molt bonic. Amb 19 anys va ser la meva primera experiència, i la recordo amb molt d'afecte. Espero que les coses us vagin bé i que pugeu a primera per poder tornar a la Romareda".