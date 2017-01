Senegal venç de nou i ensopegada d'Algèria

Senegal va aconseguir ahir, de manera matemàtica, la classificació per als quarts de final de la Copa d'Àfrica en sumar la segona victòria en dos partits. En aquest cas, els senegalesos van derrotar Zimbabwe per 2-0, amb gols de Sadio Mané i d'Henri Saivet en els primers tretze minuts i van assegurar el primer lloc del grup. L'equip que es va complicar la vida de manera clara va ser Algèria, que va caure per 1-2 contra Tunísia. El gol de Hanni no va ser suficient per solucionar l'autogol de Mandi i el gol de penal de Sliti a la represa.