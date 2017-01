Xavi Rey fa la promesa que si ens salvem amb l'ICL, em banyaré al Cardener»

Xavi Rey, el nou pivot de l'ICL, va respondre ahir les preguntes dels aficionats manresans en el xat de regio7.cat i es va manifestar esperançat n poder aconseguir la permanència a la Lliga Endesa. Va fer una peculiar promesa: «si ens salvem, em banyaré al Cardener».

Rey va declarar que la situació actual de l'ICL no és la més difícil que s'ha trobat a la seva carrera: «quan vaig fitxar pel Sevilla (gener del 2009) només havíen guanyat un partit, i al final ens vam acabar salvant». Enguany, l'interior creu que «amb 10 victòries n'hi haurà prou per salvar-se». El Manresa, per tant, n'ga de sumar 8 durant la segona volta. Respecte el proper rival dels manresans, el Betis, el barceloní opina que «està en un bon moment de forma, confien en el seu joc. Vénen aquí creient que guanyaran, però hem d'estar durs des del principi, confiar en el nostre joc i en el fet que juguem a casa». Els tres àrbitres del matx ICL-Betis Energ de diumenge són Daniel Hierrezuelo (principal), Luis Miguel Castillo i Juan José Martínez Díez.