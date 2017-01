Auda torna i Ibon Navarro fa elogi de l´afició

La tornada del pivot txec Patrik Auda és demà la gran novetat de l'ICL en el partit davant un Betis Energía Plus al qual va superar per 75-80 fa més de 3 mesos, a la segona jornada de la lliga. L'absència sabuda és la de Joe Trapani, que juga també com a ala-pivot, lesionat diumenge a Saragossa i que en té per a dues o tres setmanes en fer-se mal al canell dret. El tècnic Ibon Navarro declarava ahir davant la premsa que «al Patrik li falta ritme, no està al cent per cent ni per estar en pista molts minuts, però ja mirarem de treure-li el màxim rendiment».

En tot cas, la intervenció que va ser més sucosa de Navarro va ser la dedicada a l'afició i què en pot esperar de l'equip manresà en la segona volta que comença demà: «crec que a Saragossa es va veure la gran diferència entre el públic de Manresa i la resta. Allà hi va haver murmuris quan s'adonava que podíem guanyar. Al Nou Congost, si la nostra gent busqués només els resultats, vèncer, segurament ho tindrien més fàcil si es fessin d'un altre club que és a 75 km d'aquí. El nostre aficionat sap prou bé que és difícil guanyar, que no serem a la part alta de la classificació. Però el que fa és identificar-se moltíssim amb una forma de ser i actuar, que és la de lluitar. Aquesta és l'essència del club. Hi ha clubs molt més grans, més poderosos, i amb més diners. Nosaltres podem tenir totes les desgràcies, lesions, mala sort amb els àrbitres. Però el públic, tot i perdent de 20, si veu que l'equip està lluitant, ho valora; quan no ho veu, s'enfada i amb tota raó. Jo no puc prometre que guanyarem partits, però sí que som un equip amb uns jugadors que es preparen tota la setmana per lluitar i que ho faran cada diumenge. Això sí que està del tot garantit, ens surtin després les coses millor o pitjor. Hem de defensar la nostra essència, que és la de lluitar contra tot. També en la vida sovint toca barallar-te amb més grans i tens dificultats, i ho passes malament. Però els que ens vulguin acompanyar, ser part en aquesta rebel·lia, els encoratjo que continuïn venint. Hem de ser molt persistents, si perdem demà enfront el Betis, ho intentarem una altra vegada amb l'UCAM Múrcia».

En declaracions a acb.com, l'ala Pere Tomàs, que arribarà demà als 250 partits a la lliga, manifesta que «per a l'ICL cada cop que surtim a la pista és una final, perquè les victòries són molt cares i ens fan molta falta».

Al Betis hi juga el manresà Marc Garcia que s'enfronta per primer cop al Manresa, club de la seva ciutat i on es va formar. Zan Tabak li dóna la mitjana de 10 minuts i té un 50% en els tirs, tant de dos com de tres punts.