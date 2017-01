L´Espanyol revifa i s´imposa clarament al Granada

L'Espanyol torna a guanyar tres jornades després amb un triomf còmode contra el Granada a Cornellà-el Prat, que s'ha sobreposat de falta directa al primer gol local, però s'ha apagat davant el 3-1 just després del descans gràcies a la major inspiració i entrega dels blanc-i-blaus.

La intensitat i la fam de l'Espanyol ha tingut la seva recompensa d'hora. L'amfitrió controlava la pilota i el ritme. José Antonio Reyes ha culminat la feina i ha posat el primer gol del matí en el minut 11 amb un tret de qualitat que ha entrat per l'esquadra. Imparable per al mexicà Ochoa.

El Granada estava grogui i els catalans, molt endollats. En la següent jugada, Jurado ha intentat ampliar l'avantatge amb un xut ras, innocent. La presència blanc-i-blava a l'àrea andalusa era constant i els de Lucas Alcaraz no podien frenar la circulació local ni marcar la pauta del xoc.

El guió semblava clar, encara que una acció d'estratègia l'ha trencat. En el minut 22, una falta sobre la línia de la frontal de l'àrea ha suposat l'empat. Pereira ha enganyat la barrera i ha disparat quan la muralla de l'Espanyol ha saltat. La pilota ha entrat amb facilitat en la meta de Diego López.

Malgrat que el gol ha igualat el marcador, el protagonista era l'amfitrió. La seva intensitat s'havia rebaixat, però l'aposta de joc de bandes i velocitat seguia sent efectiva. La defensa del Granada estava esgotada. I, de fet, en el 32 ha arribat el 2-1 gràcies a Piatti des del punt de penal, amb assistència de Jurado.

Lucas Alcaraz ha intentat revitalitzar el seu equip amb dos canvis al descans: han entrat Gabriel i Ponce per Boga i Tabanou. Encara que no hi havia fórmula per frenar l'Espanyol. Marc Navarro, que debutava a Primera, ha posat el 3-1 en el 48 amb un excel·lent fuetada des del vèrtex dret de l'àrea.

Amb el partit encarrilat, els de Quique Sánchez Flores encara buscaven ampliar la sentència. Els blanc-i-blaus mantenien la seguretat enrere i seguien incisius a dalt amb Piatti, Reyes, Hernán i Moreno. El Granada, de la seva banda, amb prou feines examinava els reflexos de Diego López, que va aparegut en escasses i assequibles situacions.

El conjunt andalús era inofensiu i no donava signes de poder revertir la situació. A mesura que el rellotge anava avançant, les revolucions del conjunt local descendien. No hi havia risc de perdre els tres punts i el tècnic blanc-i-blau ni tan sols ha esgotat el tercer canvi.