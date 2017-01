Iniesta es perdrà la visita al camp de l'Eibar i Piqué ara vol que no es parli d'àrbitres

El centrecampista del Barça Andrés Iniesta no podrà jugar el partit de lliga que el seu equip disputarà demà a Ipurua contra l'Eibar. La culpa la tenen unes molèsties al soli de la cama esquerra que ja el van obligar a deixar el terreny de joc en el partit de Copa de dijous a Anoeta.

En el comunicat mèdic fet públic ahir pel Barça, després de les proves que se li van fer, el club determinava que es tracta d'una «petita lesió» i que «la seva evolució marcarà la disponibilitat per als propers partits». Això significa que Iniesta no està descartat per a la tornada dels quarts de final de Copa, dijous que ve al Camp Nou.

La importància d'Iniesta en el joc del Barça va quedar clara quan va ser substituït. Sense ell al camp, i amb André Gomes al seu lloc, els blaugrana es van descontrolar més i no van jugar tan bé. Iniesta ja va estar-se sis setmanes de baixa per una lesió a un genoll entre final d'octubre i principi de desembre i el Barça ho va notar amb les actuacions més desconcertants de la temporada.

Ahir, els seus companys d'equip van fer una sessió de recuperació pensant en el partit contra l'Eibar, però encara no s'havia esborrat la polèmica pel partit d'Anoeta, en què els donostiarres es van queixar de l'àrbitre, González González, a qui van exigir l'expulsió de Messi.

El central blaugrana Gerard Piqué, bel·ligerant contra el col·lectiu arbitral fa unes quantes setmanes, va demanar ahir, en una trobada digital amb els seus aficionats, que cal «deixar de banda el tema dels àrbitres, que està molt calent». Només es va mostrar partidari de la introducció de la tecnologia per tal de rearbitrar algunes accions.