L´Avià i el Manresa comencen avui la segona volta davant rivals de pes

Comença la segona volta per a l'Avià, el Manresa i l'Igualada a Primera Catalana. En el grup 1, els berguedans, després de dues der-rotes seguides, a Manresa i a casa amb el Ripollet, reben aquesta tarda (16 h) la visita d'un Andorra que aspira a les primeres posicions, tot i que els seus darrers resultats tampoc no han estat bons, ha acumulat també dues ensopegades consecutives, a Ripollet i al seu camp amb el Sants. L'Andorra és segon, a dos punts de l'Horta.

Pablo Becerril, el tècnic de l'Avià, considera que «tot i que la classificació hi és per a alguna cosa, la sensació que tenim és que no hi ha tanta diferència entre uns equips i els altres i que, per tant, si ho fem bé, tindrem les nostres possibilitats de vèncer; a Andorra ja vam estar a punt de puntuar i a casa amb el líder Horta vam merèixer la victòria i no l'empat que vam sumar. Ells també tenen dubtes i això ho hem d'aprofitar. Aquesta setmana hem parlat d'on ens vénen els mals i la part de culpa que hi té cada part, i he vist la gent molt implicada per revertir la situació, que no és la millor després de l'aturada per les festes. S'ha de tenir en compte que els resultats en el futbol ho són tot, per bé i per mal, i que l'equip està tocat per les dues derrotes acumulades en les dues darreres jornades».

L'Avià té les baixes d'Alejandro per sanció i Jona per lesió i recupera el sallentí Uri Martínez.

El Manresa té una segona sortida consecutiva. Si diumenge passat es desplaçava al camp del Girona B, avui (16 h) ho fa a Lloret. Amb 18 punts al caseller, els manresans ocupen l'antepenúltima posició, tot i que a només un punt de la salvació. L'equip que dirigeix Albert Garcia té quatre equips a tocar, a un punt de distància, el Sant Joan de Montcada, la Fundació Hermes, l'Avià i el Girona B, que dimecres, en partit que tenia ajornat, va empatar al camp del líder Horta (2-2).

El tècnic Albert Garcia té clar que el partit amb el Lloret serà diferent del que el seu equip va jugar a Girona. «El camp és de dimensions reduïdes i, per contrarestar el que pugui fer el Lloret, segurament farem algun retoc a la nostra manera de jugar. Sumar els tres punts ens donaria una empenta molt gran». Garcia té pràcticament tota la plantilla a la seva disposició i només el neozelandès Sam és dubte, per un procés gripal. També ha estat malalt el central Agustín Fernández, tot i que sembla que podrà debutar si l'entrenador ho creu oportú.



L'Igualada a Balaguer

En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada també té un compromís difícil ja que demà (16 h) visita el Balaguer, segon a la classificació, a només un punt del líder, San Cristóbal, i amb un partit pendent. Els homes de Dani Gimeno són antepenúltims i necessiten aconseguir els tres punts per no enfonsar-se més.