Mirambell manté el nivell alt de tota la temporada i finalitza en catorzè lloc a Saint-Moritz

El pilot manresà Ander Mirambell continua amb la regularitat que presideix la seva actual temporada a la Copa del Món de skeleton. Ahir va ser catorzè a la cinquena prova del campionat, disputada al traçat natural suís de Saint-Moritz, el mateix resultat que va aconseguir a Whistler, en la prova inicial del torneig. D'aquesta manera, Mirambell ha obtingut un tretzè lloc, el seu millor resultat, a Lake Placid, dos catorzens, un quinzè i un setzè i ja supera amb facilitat el límit del Top-20, una muralla que semblava insuperable en anys anteriors.

Mirambell va reconèixer que havia sortit «molt content» de la cinquena prova, tot i que amb el regust de no haver pogut pujar alguna posició. La primera baixada va venir marcada per «una errada en la primera sortida, en què un suport dubitatiu m'ha fet aixafar el trineu, la qual cosa no m'ha permès accelerar en els dos primers revolts». En la segona va decidir «arriscar en els reglatges, la qual cosa ha provocat que hagi fet una gran baixada i hagi aconseguit el sisè millor temps» en el revolt conegut com Horse Shoe. Una errada en el penúltim revolt li va fer perdre alguna centèsima.

El triomf a Saint-Moritz va ser per al letó Martins Dukurs, que va superar el coreà Yun Sungbin i el rus Nikita Tregibov.